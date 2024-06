"Ho passato tutta la vita al Corinthians e quando sono diventato titolare sono partito per andare al Monza, in Serie B italiana. Ricordo che in molti commentarono che fu una decisione per niente facile, perché lasci una squadra "top" come quella brasiliana e finisci per andare in Italia ma in Serie B. Penso che sia stato un bene per me adattarmi al calcio europeo e anche a Monza ho fatto la storia. Siamo stati promossi in A, era la prima volta nella loro storia e quest'anno sono arrivato all'Inter e grazie a Dio sono stato acquistato dai nerazzurri. Ora è il momento di godersi questo momento"