Club e spogliatoio con Handanovic: da Appiano assicurano una cosa. Onana? Non si esclude…

La negativa prestazione di Handanovic contro l'Atalanta riaccende i riflettori sul futuro della porta dell'Inter

Dopo la buona prestazione contro la Fiorentina, Samir Handanovic è stato protagonista in negativo nella gara pareggiata dall'Inter contro l'Atalanta. Il portiere sloveno ha sbagliato nel gol di Toloi respingendo un tiro centralmente e poi è stato salvato dal Var dopo un doppio errore che ha portato Piccoli al gol. Come riporta Sport Mediaset, ad Appiano assicurano che il rapporto con Inzaghi e i compagni di squadra è sereno. "Inzaghi si fida di Samir e sa che dal punto di vista psicologico in questo momento ha bisogno di essere sostenuto. Tradotto: deve giocare, deve continuare a scendere in campo per rispondere tra i pali ai dubbi e alle critiche".

"Questo almeno finché non sarà lo stesso Handanovic - se mai succederà - a chiedere altro. Spogliatoio e club stanno con lui, consapevoli della delicatezza del ruolo. Tuttavia questo non significa che la questione successione non sia aperta sul tavolo dei responsabili del mercato nerazzurro. Il nome è quello, è risaputo, di Andrè Onana, portiere camerunese dell'Ajax, in scadenza di contratto coi lancieri a giugno 2022. Non è da escludere che un tentativo già possa essere fatto a gennaio, se la situazione non migliorasse".