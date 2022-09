GdS – Inter, Handanovic con la Roma e Onana col Barcellona. Poi l’alternanza finirà

L’alternanza tra i pali in casa Inter è destinata a terminare. Lo annuncia oggi La Gazzetta dello Sport, che fa chiarezza sulla situazione dei due portieri nerazzurri in vista della ripresa del campionato post sosta. Simone Inzaghi ha un piano chiaro, ma presto sarà chiamato a fare una scelta definitiva. “ Handanovic con la Roma, Onana contro il Barcellona. Il piano per la porta alla ripresa, salvo stravolgimenti, è questo . Ma l’apparenza rischia di ingannare. Perché l’alternanza in porta è destinata a chiudersi . Non può durare in eterno, lo stesso Inzaghi lo sa. Una scelta definitiva andrà fatta.

Onana è il portiere a cui la società ha deciso di affidare il futuro: qui non c’è discussione. Il momento del lancio definitivo non sembra essere lontano. Anche perché l’alternanza tra i pali può risultare dannosa, nel medio-lungo periodo. Alcuni giocatori, peraltro, avrebbero espresso qualche perplessità sulla discontinuità tra i pali. Ma Inzaghi difficilmente fin qui avrebbe potuto imboccare strade diverse. Il cambio del portiere è una mossa più pesante di quanto si possa immaginare. […] In assoluto, ragionando solo in termini di reparto, un reparto in difficoltà come la difesa avrebbe certamente bisogno di stabilità e non di cambiamenti continui. Una riflessione in questo senso è in corso. I protagonisti aspettano”, si legge.