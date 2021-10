Adani: “Eriksen non si rimpiazza: a Inzaghi manca. Inspiegabile che l’Inter…”

Lele Adani dice la sua sulla prova dell’Inter con la Lazio. In diretta su Twitch alla Bobo TV, l'opinionista ha parlato così dei nerazzurri

Lele Adani dice la sua sulla prova dell’Inter contro la Lazio. In diretta su Twitch alla Bobo TV, l’ex difensore e ora opinionista ha parlato così dei nerazzurri di Simone Inzaghi: “La partita testimonia una cosa, tra Lazio e Inter. La prima cosa è che l’Inter ha giocato 10 partite e contro le squadre del suo livello non ne ha vinta neanche una. L'Inter non ha giocato 90', con le avversarie del suo livello ha sempre potuto vincere ma non ha mai vinto. Subisci il pareggio ma non c'è una spiegazione perché tu esca dalla partita così, e l'ha riconosciuto pure Inzaghi. Le grandi squadre non escono dalle partite così o ci entrano tardi, a maggior ragione oggi. Stare in partita anche nelle difficoltà è la prima cosa.

L’Inter cambia a destra e devi far crescere Dumfries al posto di Hakimi, nel frattempo Darmian garantisce rendimento. La punta, quando sta bene Dzeko, che però è un classe 1986 e questo è un problema. Quello non sostituibile è Eriksen, che non c’è nella rosa e nel campionato. Vecino, Gagliardini, Vidal, Calhanoglu, ma nessuno si avvicina a Eriksen. Christian azzera le distanze tra pensiero e gesto sul campo, l’Inter farà fatica a giocare meglio. Quando Eriksen entra in campo, l’Inter scappa via dal Milan con Conte, l’anno scorso. Quel giocatore non si sostituisce. L’Inter potrà vincere il campionato comunque, ma non ha quella mezzala, manca quel giocatore. Nella partita, ai grandi livelli, la prima cosa da recuperare è stare dentro la partita quando non è brillante e non può permetterselo. L’Inter deve essere più dominante, non ha quella fame che la porta a infierire, si sentiva di più l’odore del sangue l’anno scorso. Sull'episodio io avrei buttato fuori la palla sinceramente, ma questo sono ed ero io da giocatore”.