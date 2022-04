Handanovic-Inter, segnali positivi: “Biennale a cifre ridotte. E c’è il piano con Onana”

Dal 2012 insieme. Samir Handanovic e l’Inter non sono ancora pronti a dirsi addio. Ecco gli aggiornamenti sul rinnovo

Dal 2012 insieme. Samir Handanovic e l’Inter non sono ancora pronti a dirsi addio. Sembrava fosse maturo il momento, dopo qualche critica di troppo e soprattutto in seguito alla chiusura in anticipo del colpo André Onana per la porta a parametro zero. Invece no. Come svela oggi La Gazzetta dello Sport, “l'orizzonte ora tende al sereno e Handa e il club sembrano più vicini all’accordo per il nuovo – ultimo – contratto, con scadenza 2024. Ancora due anni insieme, insomma, con ingaggio ovviamente inferiore agli attuali 3,2 milioni a stagione e un ruolo tutto da definire”, si legge sul quotidiano.