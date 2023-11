All’Inter i re dei gol e degli assist: la coppia ‘rovesciata’ fa le fortune di Inzaghi

I due nerazzurri di Inzaghi primeggiano nelle rispettive classifiche: "Quanto a gol, non c'è gara, oggi il migliore de quattro è per distacco Lautaro, capo-cannoniere con 11 gol in 10 giornate. Due dati fanno capire quanto pesi nell'economia di Inzaghi. Nell'anno solare 2023, val e a dire dal 1° gennaio a oggi. l'argentino ha segnato il 40 per cento dei gol dell'Inter, 25 sui 62 totali in Serie A. Una percentuale impressionante, che ci parla di un lautarocentrismo. E se proviamo a contestualizzare nella storia gli

11 gol di Lautaro nelle prime 10 gare di questo campionato, dobbiamo scavare in profondità".

Per un Lautaro che segna a raffica, c'è un Thuram che lo mette però in condizione di farlo: "E' il numero uno nella classifica degli assist. Ne ha serviti cinque, uno in più del compagno Dimarco e di De Roon (Atalanta), Felipe Anderson (Lazio) e Toljan (Sassuolo). Nei cinque campionati top d'Europa non sono molti quelli che come Thu-ram junior hanno segnato almeno quattro reti e fornito quattro o

più assist".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.