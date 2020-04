Inter, c’è l’identikit del dopo Lautaro: quattro nomi in lista, Marotta ha individuato il colpo ‘perfetto’

In casa Inter nessuno si augura di dover accelerare le operazione per scegliere il successore di Lautaro Martinez, ma il pericolo Barcellona c’è e il club nerazzurro non vuole farsi trovare impreparato. “Carta d’identità giovane, tanto calcio da far vedere davanti, una dichiarata capacità di crescita, sia dal punto tecnico, sia dal punto di vista dell’investimento“: secondo La Gazzetta dello Sport è questo il comune denominatore tra i quattro profili seguiti da Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Le quotazioni di Aubameyang sono in ribasso, con l’Inter che ragiona in maniera più futuribile. Il nome ‘perfetto’ che Marotta ha individuato è quello di Timo Werner, attaccante del Lipsia: già affermato in campo europeo ma non inarrivabile. Il tedesco ha una clausola di 60 milioni, che però è valida fino a fine aprile: poi bisognerà convincere il club teutonico. Ma al di là del costo, i pericoli maggiori portano i nomi di Bayern Monaco e Liverpool, che da tempo lo seguono da vicino.

Torna di moda il nome di Anthony Martial, seguito un anno fa quando giocava poco e Perisic chiese di partire. Ora è tornato al centro del progetto del Manchester United e il suo prezzo è tornato a lievitare. Discorso diverso per Luka Jovic, in prima fila la scorsa primavera per il dopo Icardi ma scippato dal Real Madrid che mise sul tavolo 65 milioni per convincere l’Eintracht Francoforte. Il nome del serbo può tornare di moda: Jovic ha deluso a Madrid e l’Inter potrebbe convincere il Real – secondo la Rosea – a lasciarlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La sfida con il Liverpool di Klopp potrebbe accendersi anche per il gioiello nigeriano Victor Osimhen: “Prima dello stop europeo, il Lilla faceva circolare addirittura richieste vicine alla tripla cifra. Oggi è immaginabile un ridimensionamento, ma neppure troppo sostanziale, se è vero che su di lui. L’Inter l’ha fatto seguire dai suoi scout e si è informata“.

L’Inter studia la mossa giusta: quattro nomi per non sbagliare la scelta e continuare a crescere, con o senza Lautaro.