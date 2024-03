Il discorso non cambia neanche allargando il focus: "Nell'ultimo triennio (dal 2021 al 2024) il Toro ha segnato 65 gol in 98 partite in Serie A, mentre tra Champions League e nazionale è a 14 complessivi su 53 partite: un settimo delle reti realizzate rispetto al campionato, ma in più della metà delle partite giocate".

Il resto lo racconta la percentuale realizzativa dell'argentino. Chiude la rosea: "Lautaro in campionato ha una percentuale realizzativa del 20,1% nell'ultimo triennio, in Champions League è al 6,74%, mentre con la maglia dell'Argentina la percentuale si alza a 16,3%. Se in Serie A arriva una rete ogni 106 minuti – poco meno di una a partita – nella più importante competizione continentale l'argentino trova il gol ogni 353 minuti, ovvero quattro sfide (senza considerare i minuti di recupero e, nel caso del ritorno degli ottavi di finale, i supplementari). E dire che le occasioni ci sono: il Toro calcia 3,31 volte a partita in Serie A e 3,07 in Champions (2,04 in nazionale), eppure segna decisamente molto meno.

