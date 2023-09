Inter, il punto è prezioso: la lezione da imparare dopo il primo vero turnover

Se quella scesa in campo ieri sera all'Anoeta non è sembrata neanche lontanamente l'Inter non è solo per i colori sociali. Serata opaca per il battesimo della terza maglia, bella ma non amuleto del tutto efficace contro la prepotente prestazione della Real Sociedad. I baschi sono entrati col coltello tra i denti per difendere il proprio fortino. Ci sono riusciti, hanno addirittura sfiorato un colpaccio che avrebbero onestamente meritato. Ed è questo che rende ancora più prezioso il punto scippato nel finale con il guizzo di Lautaro, nell'unico tocco azzeccato di una partita insolitamente priva di garra e precisione del Toro.