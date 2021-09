SM – Inter, ecco il primo grande colpo del 2022: “E’ già arrivato l’endorsement di Eto’o”

Il calciomercato estivo si è chiuso da qualche giorno, ma l'Inter guarda già al futuro, con l'obiettivo di mantenere altissimo il livello

Marco Macca

Il calciomercato estivo si è chiuso da qualche giorno, ma l'Inter guarda già (da tempo) al futuro, con l'obiettivo di mantenere altissimo il livello della squadra a disposizione di Simone Inzaghi, che ha appena iniziato la stagione da campione d'Italia in carica. I nerazzurri, in questo senso, avrebbero già individuato il primo dopo in vista della prossima annata: si tratta di André Onana, portiere camerunense di 25 anni in scadenza di contratto nel 2022 con l'Ajax.

L'endorsement di Eto'o

Onana potrebbe diventare il primo portiere africano della storia dell'Inter. A raccomandarlo, fin da quando ha 14 anni, è l'ex attaccante nerazzurro e connazionale dello stesso Onana, Samuel Eto'o, nella cui scuola in Camerun André ha compiuto le prime parate. Una carriera brillante, quella dell'estremo difensore dell'Ajax, arrivato in Olanda per 150 mila euro dopo quattro anni vissuti nel vivaio del Barcellona. Dopo la partenza di Cillessen, Onana si è preso il posto da titolare, vincendo tutto in patria con i Lancieri: 2 Eredivisie e 3 coppe d'Olanda tanto per citare i trofei principali. Senza contare la Champions League da protagonista nel 2019 quando, dopo aver eliminato Real Madrid e Juventus, con l'Ajax arrivò in semifinale, eliminato poi dal Tottenham di Pochettino.

Sport Mediaset descrive Onana come fortissimo tra i pali e un po' meno nelle uscite e con i piedi. Lo scorso 5 febbraio, il calciatore è stato sospeso per un anno dalla UEFA dopo essere stato trovato positivo al furosemide, medicinale prescritto alla moglie ma trovato nel suo sangue. Squalifica poi ridotta a 9 mesi. Fra poco, Onana dovrebbe tornare ad allenarsi con l'Ajax, ma intanto ha ripreso a lavorare con la squadra B dei Lancieri. Dietro questa scelta, conclude Sport Mediaset, ci sarebbe la stizza della dirigenza per l'intenzione del giocatore di liberarsi a parametro zero. Ed è qui che arriva l'Inter, pronta ad affidargli la porta ora di Samir Handanovic.

(Fonte: Sport Mediaset)