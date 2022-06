Inter, sprint su Asllani grazie al Monza: incontro per chiudere, cifre e dettagli

L'Inter rompe gli indugi per Krjstian Asllani: il centrocampista albanese dell'Empoli, come anticipato da Fcinter1908, è stato individuato da tempo come ideale vice Brozovic, e il club nerazzurro è pronto ad accelerare. Secondo Alfredo Pedullà in settimana ci sarà un incontro per chiudere l'operazione: "L'Inter ha fissato un incontro con l'Empoli per chiudere Asllani. 5 giorni fa il presidente Corsi aveva detto che avrebbe fatto di tutto per tenerlo un altro anno, oggi ha aggiunto che sarà quasi impossibile trattenerlo. L'Inter vuole antcipare e chiudere: già in settimana ci sarà un incontro. La valutazione dei nerazzurri parte da una base di 10 milioni + bonus, l'Empoli non vorrebbe contropartite, che potrebbero essere Radu, Esposito o qualche giovane della Primavera.