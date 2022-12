Inter, da Reggio un’indicazione chiara: “Inzaghi ha un’arma in più per la rimonta”

"Buona la prima, anche se c’è ancora tanto da lavorare. Ma intanto Simone Inzaghi si è goduto un assaggio di nuove soluzioni tattiche, in attesa di serate più importanti. La risposta che è arrivata a Reggio Calabria è positiva: Romelu Lukaku e Edin Dzeko possono giocare insieme". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle indicazioni che Inzaghi ha ricevuto dalla coppia 'pesante', ossia Lukaku e Dzeko. "E magari può diventare una variabile determinante nella seconda parte di stagione. L’intesa va sistemata, per meccanismi, tempi di gioco e soluzioni. Ma intanto è stato mosso il primo passo: «I grandi giocatori possono sempre giocare insieme» si dice spesso quando due prime punte sulla carta simili devono dividersi lo stesso spazio in campo. E qui siamo di fronte a due top player, che non faticheranno a oliare la loro intesa, per il bene dell’Inter", prosegue poi il quotidiano.

Affinità

La partita contro la Reggina ha proprio bagnato l'esordio di Lukaku e Dzeko assieme dal 1', situazione che si è verificata in stagione solo a partita in corso contro il Lecce nel tentativo di ribaltare il risultato alla prima in campionato. "A Reggio, invece, il test sembrava studiato proprio col fine di accelerare l’intesa tra i due. Che hanno lavorato insieme, soprattutto senza palla. Continui scambi di posizione per non dare punti di riferimento e movimenti sempre opposti: uno incontro, l’altro in profondità, come si chiede a ogni coppia offensiva. Eppure, Lukaku ha lavorato in maniera diversa rispetto a quando gioca accanto a Lautaro: col Toro il feeling è ormai naturale, ai due basta uno sguardo per intendersi e comunque sono rare le volte in cui la posizione viene invertita. Lautaro vive più dentro l’area, Lukaku va a cercarsi zolle da aggredire in profondità sul centro-destro", conferma La Gazzetta.