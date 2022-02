L’Inter ragiona su un innesto per reparto: i nomi. Occhio a Kessie. Nei piani di Marotta…

In casa nerazzurra si guarda anche alla prossima stagione. I possibili movimenti sul mercato per rinforzare la rosa

Il focus è sulla stagione in corso, ma in casa Inter si guarda pure al futuro. Il club nerazzurro ha già bloccato Onana e a gennaio ha portato a Milano Robin Gosens. Inoltre si lavora per i rinnovi di Brozovic (sempre più vicino) e Perisic. Come sottolinea Tuttosport, l’Inter ragiona su un innesto per reparto. In attacco l’obiettivo numero uno è Gianluca Scamacca. "L’Inter è in pole per il centravanti romano che nei piani di Marotta dovrà raccogliere l’eredità di Dzeko dopo un’annata di affiancamento. Sempre nel Sassuolo gioca la pedina individuata per il centrocampo, ovvero Davide Frattesi".