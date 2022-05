Inter, intesa per l’arrivo di Bremer: “E al Torino piacciono molto questi due”

Con i nerazzurri ci sarebbe una intesa volta al suo trasferimento, alla fine di questa stagione, a Milano

Una stagione super, quella di Gleison Bremer, che ha combattuto alla pari, e a volte si è dimostrato anche superiore, con tutti gli attaccanti in Serie A. Aumentano di molto i club interessati al centrale del Torino, che, però, ha l'Inter nel suo futuro. Spiega Tuttosport: "In Inghilterra il Leicester è infatti soltanto l’ultimo club ad essersi iscritto alla corsa per Bremer. Discorsi approfonditi sono già stati fatti con due regine della Premier League quali sono Chelsea e Liverpool.