Inter, come Inzaghi ha aiutato Lautaro: l’esperimento ha funzionato. E a Liverpool…

Nella gara con la Salernitana alcuni accorgimenti tattici del tecnico hanno aiutato il Toro

Gianni Pampinella

Nicolò Barella e Lautaro Martinez sono due pilastri dell'Inter. Nelle ultime gare avevano faticato e la critica non li aveva risparmiati. Dalla gara con la Salernitana è arrivata una risposta importante da parte di entrambi. Senza dimenticare Edin Dzeko, anche lui un po' in ombra, autore di una doppietta. "Il nove e il dieci sono numeri che nel calcio fanno sognare. Nel caso dell’Inter sono la speranza di mettere le mani sul ventesimo scudetto, quello della seconda stella. Il nove è Edin Dzeko, 12 reti in campionato, il 10 ha la faccia torva di Lautaro Martinez, che ha cancellato la Salernitana da San Siro con una tripletta. Sembravano incompatibili e invece rischiano di essere la coppia più bella della serie A", sottolinea il Corriere della Sera.

"Sino a venerdì si ragionava molto sullo scarso affiatamento fra i due. Si aiutano, ma non sempre si capiscono. Contro la Salernitana i loro sforzi sono stati premiati. Il 3-0 dell’argentino è arrivato grazie all’assist del bosniaco. Inzaghi, una carriera da centravanti, certe difficoltà le capisce e ha cercato qualche accorgimento tattico per aiutare Lautaro. Dzeko ha arretrato il raggio d’azione ancora più del solito per cucire il gioco, impreziosire le trame, favorire gli inserimenti dei centrocampisti e dettare il passaggio decisivo. Lautaro, al centro della scena, ci ha guadagnato. L’esperimento va riproposto con avversari più credibili. Magari martedì a Anfield contro il Liverpool, una montagna dura da scalare dopo il 2-0 dell’andata".

"Inzaghi deve riflettere se, nella città dei Beatles, puntare sulla coppia titolare o risparmiare uno dei due per la partita, sempre in trasferta, contro il Torino. Le riflessioni sono in corso. Dipenderà anche dalla reazione di Dzeko, 36 anni il 17 marzo, alla stanchezza. Sanchez, che contro la Salernitana non ha giocato neppure un minuto, è pronto e scalpita. Questioni di priorità. La Champions è una vetrina luccicante, ma contro Juric non si può sbagliare. Di sicuro a Liverpool tornerà Perisic, che ha superato l’affaticamento muscolare".

(Corriere della Sera)