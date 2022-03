Dzeko-Lautaro, cresce l’intesa: l’Inter spera nella svolta. E c’è una novità

I due attaccanti nerazzurri, in gol nella goleada contro la Salernitana, non segnavano nella stessa partita da oltre 5 mesi

"Questo non è amore a prima vista, feeling al primo scatto: per intendersi, questa dell'Inter 2021-22 non è una coppia baciata subito dal destino. Se nelle ultime due stagioni Lautaro Martinez aveva trovato in Romelu Lukaku un'anima quasi gemella, adesso l'argentino non sembra unito a Edin Dzeko dallo stesso sentimento istintivo. Eppure l'impetuosa ripartenza nerazzurra contro la Salernitana rischia di cambiare definitivamente la prospettiva: per Dzeko-Lautaro ci sarà un prima e un dopo il festival di venerdì sera a San Siro in cui si sono divisi cinque reti. La loro corrispondenza non sarà ancora esplosa del tutto, ma inizia finalmente a vedersi un filo sottile che li collega".