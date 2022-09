Inter, Inzaghi: “Ho fatto riposare chi le ha giocate tutte. Bayern fortissimo”

Le parole del tecnico: "Giocavamo contro un avversario fortissimo, la migliore in Europa in questo momento a livello di intensità"

"Giocavamo contro un avversario fortissimo, la migliore in Europa in questo momento a livello di intensità: dovevamo rimanere in partita di più, con il secondo gol è diventato tutto più difficile. Le scelte? Ho fatto riposare qualcuno, Handanovic, Barella e De Vrij che le hanno giocate tutte da inizio anno: chi ha giocato al loro posto ha fatto molto bene". Queste le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco.