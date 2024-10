Le due settimane di sosta saranno fondamentali per capire se potrà essere aggregato nelle prossime partite di campionato. Il tris di fine ottobre sarà il seguente: Roma, Young Boys e Juventus. Buchanan punta di tornare in panchina già contro i giallorossi, il 20 ottobre. A quel punto, la gerarchia degli esterni sarà ristabilita: Darmian e Dumfries a destra e Dimarco-Tajon a sinistra, con Carlos Augusto a mo’ di jolly tra la corsia mancina e il braccetto sinistro. Palacios invece, argentino preso in estate dall’Independiente Rivadavia, crescerà in punta di piedi come ha fatto Bisseck, uno che quest’anno ha avuto già diverse occasioni. Un'altra buona notizia riguarda Barella: anche lui tornerà dopo la sosta. Ha già saltato tre partite e anche gli impegni con la Nazionale. Inzaghi spera di riabbracciarlo già per la sfida contro la Roma.

"Buchanan è un esterno a tutta fascia chiamato a rispondere presente per farsi notare sul serio. L’anno scorso ha collezionato una manciata di presenze in Serie A, ma nessuna da titolare. Inzaghi gli ha regalato minuti a scudetto già archiviato, dal Torino in poi, e lui l’ha ripagato con un gol nel 5-0 al Frosinone. Un assaggio di campionato per far capire le sue qualità, ovvero corsa, dribbling e passo svelto. Al Bruges ha fatto il terzino destro, mentre in nazionale, dove ovviamente la competitività è diversa, ogni tanto fa l’ala d’attacco nel 4-3-3. Dopo un pugno di mesi passati a guardare gli altri è pronto a farsi trovare pronto quando serve. Dimarco è un intoccabile, non si discute, ma Tajon potrebbe tornare utile in quelle partite bloccate dove serve affondare un colpo di fioretto dalle corsie. Un’arma in più per l’Inter", scrive il portale.