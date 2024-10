"La sosta dovrebbe ridare a Inzaghi anche Nicolò Barella, che salta la Nazionale e che alla ripresa contro la Roma (domenica 20, stadio Olimpico) potrebbe giocare almeno uno scampolo di partita, per essere poi titolare in Champions League (in casa dello Young Boys). Quasi pronto anche il canadese Buchanan, che in Italia non si è praticamente mai visto, ma di cui i compagni di squadra raccontano mirabilie".