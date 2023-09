Inter, Inzaghi: “Ce la siamo complicata da soli. Risposte importanti da chi è entrato”

Le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa al termine di Real Sociedad-Inter

Triplice fischio all'Anoeta. Simone Inzaghi ha raggiunto i giornalisti in conferenza stampa per commentare Real Sociedad-Inter di questa sera terminata 1-1. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it presente a Sen Sebastian: "Siamo stati bravi a rimanere attaccati alla partita contro una squadra di assoluto valore. Lo sapevamo, l'avevamo preparata. Non abbiamo avuto il solito approccio, il gol era evitabile e dobbiamo anche dire grazie al nostro portiere. Potevamo anche vincerla, ma sarebbe stato troppo perché la Real Sociedad ha fatto meglio di noi".