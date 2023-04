Inter, Inzaghi macchina da coppe: Liverpool la svolta, ora il derby con una parola d’ordine

Il percorso nelle coppe del tecnico piacentino alla guida dell'Inter è stato quasi perfetto: ora il derby col Milan nel mirino

L’Inter di coppa è finora una macchina perfetta. Se in campionato il rendimento è deludente e altalenante, nelle altre competizioni la squadra di Simone Inzaghi si è dimostrata travolgente.

I nerazzurri hanno conquistato una Coppa Italia al primo colpo e due Supercoppe Italiane su due e hanno portato a casa il pass per la finale - la seconda di fila - della prima e strappato il biglietto per l’Arabia Saudita per la final four in programma nella prossima stagione.

In Champions League, poi, nessuno immaginava un cammino così travolgente da parte dei nerazzurri, finora eliminati solo dal Liverpool di Jurgen Klopp, l’unico capace di mandare fuori giri la macchina perfetta di Inzaghi.

In quella serata di Anfield, senza lo squalificato Barella, l’Inter diede una grande dimostrazione di forza, come sottolinea La Gazzetta dello Sport:

“Un bivio fondamentale per la crescita del gruppo di Inzaghi e probabilmente per il tecnico stesso: l’Inter si presentò in un tempio del calcio mondiale con un pesante passivo sulle spalle, dovuto allo 0-2 di Milano. Entrò in campo senza paura, seguendo le proprie idee tattiche ed esaltando i propri punti di forza tecnici. E andò a tanto così dal clamoroso ribaltone. […] Ma più che l’amarezza del momento, negli occhi di Simone c’era l’orgoglio per l’impresa sfiorata e la consapevolezza che questa squadra, questo gruppo, fosse pronto per giocarsela alla pari contro tutti”.

Il quotidiano evidenzia come nelle notti di coppa Inzaghi abbia trasmesso ai suoi ragazzi che nulla è impossibile a questa Inter.

In vista del doppio derby contro il Milan in Champions League ora l’Inter deve resettare:

“La parola d’ordine ad Appiano Gentile sarà “dimenticare”. Dimenticare gli ultimi due derby vincenti e convincenti. E dominati sotto l’aspetto dell’intensità e del gioco. […] Proprio come fa dopo le delusioni di campionato e prima di riscendere in campo in coppa. Come ha fatto a ottobre contro il Barcellona, dopo la prima minicrisi in campionato. E come ha fatto dopo Salerno o il k.o. in casa col Monza, andando poi a cancellare la bellezza del Benfica”.

Contro la Fiorentina il ‘Re di Coppe’ Simone Inzaghi proverà a centrare il due su due anche in Coppa Italia, anche se è chiaro che ora la concentrazione è sul quarto posto e la doppia semifinale di Champions col Milan.

La Champions, appunto, “dove l’orgoglio, la determinazione, la voglia di sacrificarsi e il senso di appartenenza riescono a mettersi sullo stesso piano del talento. E dove Inzaghi ha dimostrato di sentirsi inaspettatamente a suo agio sin dall’inizio” conclude la Rosea, ricordando come la prima avventura con la Lazio fu positiva con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta prima di uscire per mano del più quotato Bayern Monaco.