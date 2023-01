È l’Inter di Inzaghi: Dzeko indispensabile e Calhanoglu play. E il gruppo è più unito che mai

"La formazione di Inzaghi ha preso forma nuova con una serie di innesti che le hanno cambiato pelle. Onana e Acerbi per i declinanti Handanovic e De Vrij, ad esempio. Dimarco, ex ruota di scorta, è decollato in verticale, come un elicottero, e oggi è insostituibile. Ma è Edin Dzeko la chiave di tutto. Con il gioco ancora più che con i gol, con il suo raffinato ricamo da regista offensivo che lega i reparti e fa dell’Inter una squadra ancora più squadra. Non è un caso che abbia deciso lui le due partite più importanti: Napoli e Milan a Riad. Quella di Conte era l’Inter della Lu-La, questa è l’Inter di Dzeko. Lukaku resta un’opzione importante, lo sfogo della profondità, ma la piazza centrale della città Inter si chiama Dzeko. E ce n’è un’altra di gran moda: piazza Calhanoglu", analizza La Gazzetta dello Sport.