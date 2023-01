GdS – Dzeko, il rinnovo è un paradosso: l’Inter deve accelerare i tempi della trattativa

Edin Dzeko è uno dei protagonisti dell'inizio di 2023 super positivo dell'Inter. Il passaggio per Barella ha di fatto portato al primo gol di Dimarco e la rete del bosniaco al 21' ha praticamente chiuso i giochi. Per Dzeko è l'undicesimo gol in stagione, a testimonianza di come, a quasi 37 anni, possa ancora dire la sua. E difatti si inizia a parlare con insistenza del rinnovo di contratto, tenuto conto che l'attuale è in scadenza a giugno.

"Anche fosse solo - e non lo è - per riconoscenza per il peso specifico che ha nella rosa e in ogni vittoria della squadra, la trattativa per il rinnovo contrattuale deve cominciare a breve e non certo in primavera. Il calciatore sa che andrà verso una riduzione dell'ingaggio in un'ottica generale di contenimento dei costi, ma il suo rendimento gioca nettamente a suo favore. Non sarà mai un prolungamento "a salire", ma le prestazioni da top player sono tutto materiale a sostegno delle sue future richieste. È una sorta di paradosso per la società, che si trova a sperare ovviamente in un ruolo da protagonista per Dzeko, ma che allo stesso tempo gradualmente vede ridotti i margini di manovra ogni volta che il bosniaco esulta", commenta La Gazzetta dello Sport che sottolinea come l'Inter dovrebbe accorciare i tempi della trattativa e provare a trovare l'intesa il prima possibile.