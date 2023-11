Inter, Inzaghi: “Asllani torna dopo la sosta, Cuadrado vediamo. Contro la Juventus…”

Triplice fischio di Inter-Frosinone. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa dalla pancia del Meazza. Qui le sue dichiarazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it : "Chiaramente abbiamo fatto queste sei partite da sosta a sosta nel migliore dei modi, vincendole e giocando bene. Dobbiamo lavorare come facciamo dal 13 luglio: ho un grande gruppo che deve continuare a crescere. Avevamo fuori qualche giocatore importante, per Pavard ci vuole tempo, Cuadrado dobbiamo vedere come reagisce, mentre Asllani potrebbe esserci dopo la sosta".

In questa parte di stagione c'è qualcosa in cui la sua squadra l'ha stupita?

"La concentrazione, come lavorano e la voglia di stare insieme. E' un bellissimo gruppo, accettano con serenità le decisione mie e dello staff. Devono continuare in questo modo, cercando di fare prestazione come nelle ultime sei partite. Abbiamo visto prima della sosta squadre favorite perdere punti, per noi era importante continuare il nostro cammino. Abbiamo trovato una squadra che ha saputo metterci in difficoltà".