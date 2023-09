Inter, Inzaghi studia la fuga: 3 motivi per il primo strappo in testa al campionato

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sono tre i motivi che spingono il tecnico piacentino e i suoi ragazzi a credere nella prima mini fuga in testa alla classifica di Serie A.

IL CALENDARIO — L’Inter è l’unica big che non ha scontri diretti. Dopo l’Empoli, sfida in programma domani alle 12:30 al Castellani, i nerazzurri hanno Sassuolo e Bologna in casa, in mezzo la trasferta a Salerno e l’impegno di Champions a San Siro col Benfica.

“Arrivare al 7 ottobre con altri dodici punti non sembra impossibile e, in caso di percorso netto, sulle rivali scudetto aumenterebbe la pressione già a ottobre” scrive la Rosea.

L’EUROPA — Il primo snodo stagionale è alle porte e Inzaghi potrà contare su quasi tutta la rosa, fatta eccezione per Sensi e Cuadrado ancora out.

La sfida di San Sebastian ha lanciato un piccolo campanello d’allarme secondo La Gazzetta dello Sport.

“Simone ha forse esagerato con il turnover, ma ha voluto dare un segnale a tutto il gruppo: per lui sono tutti titolari e tutti avranno la loro chance, che va meritate e non sciupata (vedi Asllani in Spagna). Ma il turnover di mercoledì è stato pensato anche per avere i giocatori più freschi nelle prossime tre gare di A in sette giorni”.

LA ROSA — L’obiettivo dichiarato dell’Inter resta lo scudetto. Come detto a più riprese da tecnico e dirigenti, la squadra nerazzurra vuole la seconda stella.

“Nessuno si è nascosto, dal presidente Zhang allo stesso Inzaghi: l’Inter vuole la seconda stella. Marotta e Ausilio, nonostante le difficoltà, hanno messo a disposizione del tecnico almeno due titolari per ruolo”.

Una rosa ampia, con tante scelte per il tecnico, che dovrà portare a casa il titolo nel suo terzo anno sulla panchina nerazzurra.

“Gli ingredienti per una grande stagione ci sono, ora tocca a Inzaghi evitare gli errori del passato, visto che già nelle ultime due stagioni aveva in mano una squadra da titolo” conclude La Gazzetta dello Sport.

