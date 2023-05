Marca – Nacho in scadenza col Real Madrid, contatti con l’Inter: il retroscena di marzo

Secondo quanto riportato da Marca, l'Inter ha contattato Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid in scadenza di contratto coi blancos

Tra i giocatori in scadenza di contratto in casa Real Madrid c'è anche Nacho Fernandez, difensore di 33 anni che in stagione ha disputato 41 partite con 1 gol a referto in Liga.

Secondo quanto riportato da Marca, quotidiano spagnolo vicino all'ambiente madrileno, il Real Madrid avrebbe già presentato un'offerta per il prolungamento di contratto al calciatore (di un anno più l'opzione per il secondo) che però non ha ancora dato la sua parola.

Sempre Marca riporta come l'Inter si sia fatta avanti, contattando Nacho e rimanendo ancora in attesa di una sua risposta. "E c'è di più: alcuni dirigenti del club italiano erano a Madrid nel mese di marzo per provare a convincere il calciatore, anche se lui non ha ancora comunicato la sua decisione", chiosa il portale spagnolo.