Inter, Inzaghi: “Gol subito dopo grandissimo primo tempo. Handa e Skriniar…”

Triplice fischio di Inter-Udinese al Meazza. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato in questi minuti in conferenza stampa. Ecco le sue considerazioni: "Il gol subito? L'ho rivisto velocemente, devo ancora vederlo bene. Siamo andati in troppi sopra il pallone, il passaggio è andato in mezzo tra Brozovic e Dimarco e abbiamo preso una ripartenza. Avevamo anche lavorato su quello, potevamo sicuramente difendere meglio perché l'Udinese riparte molto bene. Quando la palla non è consolidata, non bisogna andare in su in 5-6 altrimenti si rischiano queste ripartenze. Spiace perché era stato un grandissimo primo tempo".