Inter, Mkhitaryan: “Io pronto a giocarle tutte. Porto? Dobbiamo vincere in casa”

Capisco l'importanza delle partite, faccio tutto per recuperare velocemente: sono pronto a giocare tutte le partite. Se il Mister decide che devo giocare gioco, altrimenti sto in panchina a tifare i compagni: siamo una squadra, non importa chi gioca e chi no, l'importante è vincere. Il Porto? Dobbiamo vincere in casa, è fondamentale: non sarà facile, sappiamo la forza del Porto, ci ho giocato anche con la Roma ed è una squadra cattiva. Affronteremo una squadra fortissima, in Champions non ci sono partite facili".