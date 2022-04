Inter-Verona, Perisic: “Se lottiamo così fino all’ultima gara non ho paura”

Il giocatore ha parlato a DAZN della seconda vittoria consecutiva del 2022 arrivata dopo i tre punti conquistati a Torino

Eva A. Provenzano

Alla fine della sfida contro il Verona, a commentare la vittoria dell'Inter per due a zero è arrivato ai microfoni di DAZN, Ivan Perisic. Queste le parole del giocatore nerazzurro:

-Tornata l'Inter?

Sì, speriamo. Perché febbraio-marzo i risultati non sono stati positivi. Non è ancora finita, siamo l', dobbiamo continuare come oggi.

-Chiami lo stadio, la squadra, quanto sei interista oggi?

Andare in prestito al Bayern è il passato, non mi piace neanche parlare di questa cosa. Guardiamo in avanti, dobbiamo continuare così, con il pubblico è più facile dopo essere stati senza di oro due anni. Sarà più facile con loro nelle ultime partite.

-Dopo la vittoria sulla Juve vi sentite di nuovo favoriti?

No, l'anno scorso abbiamo vinto. Avevamo fatto bene fino a febbraio e ora dobbiamo continuare così fino alla fine. Ci sono tante squadre in corsa per lo scudetto. Ma se giochiamo e lottiamo, se corriamo come oggi, non ho paura.

-Quinto forte, ma fai da attaccante?

Ho cambiato quasi tutti i ruoli in cattiveria. Conta giocare, lottare e vincere alla fine, non dove si gioca.

(Fonte: DAZN)