Inter, dalla difesa alle fasce: Inzaghi col Barça potrebbe cambiare mezza squadra

Serve una scossa, una scintilla per risvegliare dal torpore una squadra caduta in un tunnel dove non si vede la via d'uscita. Il giorno dopo la sconfitta contro la Roma, l'Inter si lecca le ferite e guarda già a un'altra gara difficilissima: martedì a San Siro arriva il Barcellona. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi potrebbe cambiare mezza squadra. "Ci sono ottime probabilità che sia André Onana a sfidare i blaugrana. In difesa si candida a una maglia Stefan De Vrij dopo la panchina di sabato. Il suo posto sarebbe teoricamente quello centrale occupato da Francesco Acerbi, ma l'ex Lazio è stato uno dei pochi a salvarsi e a perdere la maglia da titolare potrebbe quindi essere qualcun altro, con relativi slittamenti di posizione".