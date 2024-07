Matej Orazem, direttore tecnico del Domzale, la squadra che l’anno scorso gli ha regalato trenta presenze in Serie A slovena a 17 anni, ha sottolineato i miglioramenti per raggiungere un livello alto: «Dovrà strutturarsi fisicamente». Contro il Lugano ha giocato l’ultima mezz’ora, come mezzala sinistra. Lunedì accumulerà altri minuti con la Pergolettese. L’Inter, per arpionarlo, ha superato la concorrenza di diversi club, tra cui l'Atalanta. Il tempo dirà se gli investimenti sono stati azzeccati", sottolinea la Gazzetta dello Sport.