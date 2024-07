"Parallelamente arrivano ottime notizie sul fronte Kiwior. L’ormai prossimo sbarco di Calafiori all’Arsenal è destinato a rendere ancor più risicati gli spazi per il polacco. Questi ha detto no all’ipotesi Bologna ma ha aperto al ritorno in Italia dove (ça va sans dire) non rifiuterebbe certamente la destinazione Inter. Avendo Kiwior un contratto fino al 2028 con l’Arsenal, potrebbe aprirsi la strada di un prestito con diritto di riscatto, opzione alquanto interessante per il profilo del giocatore e per il fatto che il club nerazzurro avrebbe mani libere al termine della prossima stagione. Nonostante la chiusura del presidente Zangrillo, nei radar di Marotta, Ausilio e Baccin resta pure Johan Vásquez che, dalla sua, ha l’esperienza maturata in Serie A nell’ultima stagione. La cessione di Josep Martinez ha aperto un canale con il Genoa e, magari a fuoco lento, pure questo affare potrebbe andare in porto. Però - al momento - la tentazione Renan e l’occasione Kiwior si fanno preferire", si legge su Tuttosport.