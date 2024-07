PEREZ

"Alex Perez è un centrale di un metro e 93 appena sbarcato da Siviglia, sponda Betis, dove Manuel Pellegrini l’aveva adocchiato come talento del futuro. Lui che fino a un paio di stagioni fa era di fronte a un bivio: giocare a calcio o intraprendere gli studi per diventare un avvocato. Alla fine, la divisa ha prevalso sulla toga. Perez è un investimento in linea con la linea green di Oaktree, volta a pescare sul mercato i giovani migliori. Nato a Madrid da genitori del Mozambico, era seguito da dozzine di squadre in tutta Europa, tra cui Roma e Udinese. I nerazzurri l’hanno strappato ai verdi con un prestito con diritto di riscatto. Sarà impiegato soprattutto in Primavera, sotto la guida di Andrea Zanchetta. Perez è nato il 10 maggio 2006. Quando non si allena Alex si divora i video di Ronald Araujo, centrale uruguayano del Barcellona. Il suo riferimento quando si infila gli scarpini. L’anno scorso ha giocato una manciata di gare con il Betis B, la seconda squadra in quarta divisione. In Italia sarà diverso. Il giudice Inzaghi lo valuterà in ritiro. Per convincerlo, Alex non dovrà usare le parole".