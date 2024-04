Più complicato ma comunque ancora possibile è invece il dato delle vittorie in trasferta : l'Inter finora ne ha centrate 12, con il record del Milan 2020-2021 a quota 16. I nerazzurri hanno ancora 5 trasferte, una delle quali proprio il derby contro il Milan che, aritmeticamente parlando, potrebbe essere quello della tanto agognata seconda stella.

