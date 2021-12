Inzaghi: “Avrei preferito il calendario tradizionale. Inter in testa e vuole restarci”

Il mister ha commentato su Skysport la prestazione dei suoi nella gara contro la Salernitana

Il centesimo gol (e più) nell'anno solare, i tre punti che valgono il momentaneo più quattro in classifica e la vittoria che doveva arrivare è arrivata. L'Intercontro la Salernitana ha fatto e vinto la sua gara e Inzaghi a fine partita può dirsi soddisfatto dei suoi. Ai microfoni di Skysport ha commentato così la prestazione dei suoi:

-È una squadra che sta facendo quello che chiedi. Qual è la soddisfazione più grande?

L'atteggiamento perché queste gare sulla carta sembrano semplici ma i ragazzi sono stati bravi ad interpretarla fin da subito. Ho fatto dei cambi ma tutti hanno fatto bene e non si vede. Tutti sono coinvolti. Dobbiamo continuare così. Adesso siamo in un'ottima striscia, ma tra qualche giorno c'è il Torino, la nona partita in pochi giorni, serve un ultimo sforzo.

-A che punto è la crescita dell'Inter e che step manca?

Una crescita continua. Abbiamo giocato un ottimo calcio anche all'inizio. Abbiamo lasciato qualche punto per strada con la CL. Siamo stati bravi a non abbatterci e recuperare. Siamo in testa e vogliamo rimanerci. Sappiamo che ci sono tante squadre, attrezzate tutte. Dobbiamo continuare così.

-Presuntuoso pensare che l'Inter se la possa giocare anche con il Liverpool?

Loro insieme a City e Bayern erano da evitare. Il sorteggio ha detto questo. Bisogna vedere come si arriva a febbraio tra infortuni e condizioni degli uomini. Noi volevamo arrivare agli ottavi, ce la giocheremo nel migliore dei modi. Incontreremo chi l'ha vinta qualche anno fa, la squadra che ha fatto sei vittorie su sei ai gironi quindi le insidie saranno tante, ma mancano due mesi e ci concentriamo sul campionato.

-La sosta utile per tirare il fiato o era meglio continuare questa scia?

Siamo in un ottimo momento ma questi ragazzi non si sono mai fermati anche per le Nazionali. Penso sia giusto il rompete le righe per recuperare forze ed energie mentali. Ci sono tante gare ravvicinate ed è difficile da affrontare.

-Il calendario è diverso dal solito, sei d'accordo con questo esperimento?

Vedendo come è andato il calendario avrei voluto il tradizionale. Perché siamo gli unici in Europa con un calendario così ora. Normale che non sia semplicissimo. In più ci saranno le gare di Coppa Italia in mezzo sperando di passare. Un qualcosa che è venuto solo a noi. Se analizzi in Italia e all'estero questa cosa ce l'abbiamo noi. Più avanti ti saprò dire. Al momento avrei voluto il calendario dell'andata.

-Il gol di Sanchez?

C'è tecnica, attacco degli spazi, un bellissimo gol, fatto molto molto bene.

