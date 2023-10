Inter, Inzaghi si gode Carlos Augusto: perché ci sarà sempre spazio per il brasiliano

Simone Inzaghi non può di certo essere felice per il risultato maturato in Inter-Bologna. Diverso se il tecnico nerazzurro si fermasse a pensare all'approccio di alcuni singoli. Su tutti, Carlos Augusto, subentrato con il giusto piglio e per diversi addetti ai lavori migliore in campo al triplice fischio. Anche la Gazzetta dello Sport sottolinea la prestazione del laterale nerazzurro: