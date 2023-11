Inter, Inzaghi: “So che posso contare su tutti. Dobbiamo recuperare per Napoli”

Triplice fischio di Benfica-Inter al Da Luz. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "Un grandissimo segno riprendere questa partita, la squadra ha avuto una grande reazione. Abbiamo approcciato male la gara, con scarsa concentrazione e abbiamo pagato. Sappiamo che in Champions League non esistono partite semplici. Ai ragazzi ho detto che dovevamo far di più, che dovevamo coprire meglio il campo. Se quel tiro di Barella non fosse finito sul palo avremmo vinto.