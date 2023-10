Inter, Inzaghi: “Temevo questa gara, qui mai semplice. Il cambio di Barella…”

Sappiamo che le partite sono in due fasi. Nei primi 60' il Torino ha tenuto un'intensità incredibile, poi anche quelli che sono entrati hanno fatto bene. Noi dobbiamo sfruttare i cinque cambi, sono contento per come sono entrati i ragazzi. Venire qui non è mai semplice".

Thuram? Si è presentato nel migliore dei modi. Si è inserito bene, ha voglia di imparare e capire. L'anno scorso per la prima volta ha fatto la prima punta in un modulo diverso, non è facile adattarsi ma sta lavorando benissimo. De Vrij e la difesa? Noi dobbiamo tenere alta la concentrazione, lui è un titolare come tutti gli altri poi scelgo di volta in volta. Stasera ha fatto una grande partita. Tifo per un pari in Milan-Juventus? Guardo la partita con serenità, perché abbiamo fatto un'ottima gara e preso tre punti. Vedremo un'ottima partita. Starò a casa e la guarderò.

Tra 72 ore saremo già in campo contro una squadra che ha vinto a Lisbona col Benfica e dovremo prepararla nel migliore dei modi, in 15 giorni ci sono due gare importantissime per la nostra Champions League. La gara con la Roma? In questo momento sto pensando a quello che è successo mezz'ora fa e devo vedere il Salisburgo, perché affronteremo una gara difficilissima contro una squadra giovane e che gioca bene. Penso solo a questo. Lautaro? Immobile ha fatto il record con me, Lauti lavora benissimo e ha fatto una grande gara anche oggi. Gioca anche in una squadra che lo mette in buone situazioni".

