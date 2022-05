Inter-Inzaghi, vertice in settimana: sul tavolo nuovo contratto e idee di mercato

La Proprietà e la dirigenza nerazzurre sono soddisfatte del lavoro svolto dal tecnico nel suo primo anno a Milano

Fabio Alampi

Due trofei in bacheca (Supercoppa Italiana e Coppa Italia), gli ottavi di Champions League raggiunti e uno scudetto - almeno per la matematica - ancora possibile all'ultima giornata di campionato: è questo il bilancio del primo anno sulla panchina dell'Inter di Simone Inzaghi. Risultati che non lasciano dubbi sul futuro: l'ex allenatore della Lazio sarà ancora al timone dei nerazzurri. Una volta terminato il campionato, scrive Tuttosport, ci sarà un incontro tra tecnico e dirigenza per definire il rinnovo del contratto e per gettare le basi per la costruzione della squadra della prossima stagione:

"Non ci sarà un'altra Villa Bellini. Questo è certo. Nessuna resa dei conti prevista in società: in settimana Simone Inzaghi incontrerà Steven Zhang, Beppe Marotta e Piero Ausilio per prolungare di almeno di una stagione il contratto in scadenza nel 2023 (nell'accordo potrebbe entrare pure un'opzione fino al 2025) con annesso adeguamento allo stipendio (si parte dai 4 milioni attuali) e, naturalmente, per programmare il mercato. [...] Il rinnovo se l'è guadagnato sul campo andando molto più in là rispetto agli obiettivi fissati al suo arrivo (un posto tra le prime quattro in campionato e la qualificazione agli ottavi di Champions), conquistando due coppe e arrivando all'ultima giornata ancora con la possibilità di vincere lo scudetto".

Le basi per il futuro

Inzaghi punta forte su Correa, chiamato a riscattarsi dopo una stagione deludente, e su Perisic, per il quale continua a chiedere anche pubblicamente la conferma: "I ragionamenti di Inzaghi sono basati su uno scenario sempre più cristallizzato: tra i big sacrificabili, a oggi i più papabili sono Alessandro Bastoni (lo vuole Conte al Tottenham ma lui sogna soprattutto che Pep Guardiola lo porti al City: porte chiuse invece a ipotesi italiane, in primis la Juve) e Denzel Dumfries. La cessione dell'olandese creerebbe un buco a destra dove verrebbe meno un titolare: lì Inzaghi vorrebbe avere la possibilità di piazzare Perisic. [...] A centrocampo, oltre a Vecino, saluterà pure Vidal e Inzaghi chiederà un titolare aggiunto: il primo obiettivo dell'Inter, come già evidenziato, è Henrikh Mkhitaryan nel caso in cui l'armeno non rinnovasse il contratto con la Roma. [...] Obiettivo numero uno del mercato resta comunque Paulo Dybala".