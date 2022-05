TS – Inter, Dumfries è sacrificabile: Inzaghi ha un’idea, ecco chi sarebbero i 4 esterni

L'olandese, protagonista di una stagione più che positiva, è finito nel mirino di diversi top club europei

Dopo un comprensibile periodo di ambientamento, Denzel Dumfries si è preso la fascia destra dell'Inter e non l'ha più mollata: alla prima stagione in Italia l'esterno olandese ha segnato 5 reti e confezionato 7 assist, diventando un titolare di Inzaghi e riuscendo nell'impresa tutt'altro che scontata di non far rimpiangere Hakimi. Una crescita e un rendimento che hanno fatto drizzare le antenne a diversi top club europei, con i nerazzurri che stanno già facendo dei ragionamenti sul futuro: l'ex PSV Eindhoven potrebbe diventare il sacrificio necessario per soddisfare le richieste della proprietà di attivo in bilancio, e la sua sostituzione sarebbe meno complicata.