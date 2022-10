Inter e Juve, sfida di mercato per l’esterno sinistro. “Può partire già a gennaio”

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi per un esterno sinistro che sta facendo benissimo in Liga: costa 25 mln

Alfonso Pedraza è stato uno dei profili attenzionati dall'Inter sul finire di mercato, specialmente quanto l'interesse del Leverkusen per Gosens sembrava piuttosto concreto. Pedraza ha una valutazione piuttosto alta - 25 mln - ma è un calciatore polivalente ed esperto, avendo già giocato anche in Champions. La Gazzetta dello Sport racconta come potrebbe accendersi un derby d'Italia di mercato per l'esterno spagnolo: