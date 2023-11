Inter-Juve su Khephren Thuram: il Nizza spara alto, ma entrambe hanno un piano

L'Inter, dal canto suo, prova ad avvalersi della corsia privilegiata dettata dai dialoghi con il fratello: "Logico che il fratello maggiore abbia raccontato e continui a farlo i dettagli del suo ritorno in Italia - in questi giorni sono insieme in nazionale, dopo la chiamata Khephren - ed è chiaro che i tanti aspetti positivi avranno un’incidenza".

Anche i bianconeri, però, hanno le proprie leve da sfruttare: "La Juventus, però, resta una piazza importante e prestigiosa. Soprattutto dopo una stagione di nuovo ai vertici. Senza contare poi i precedenti di papà Lilian. Vero è che ora sta seguendo il percorso di Marcus all’Inter. Anzi, anche lui ha spinto perché scegliesse i colori nerazzurri. E ora spesso è volentieri lo si vede a San Siro a esultare per i gol del figlio. A Torino, però, Thuram senior ha vinto parecchio e conosce tutto quello che significa giocare per la Signora. Insomma, la bilancia potrà anche pendere dalla parte nerazzurra, ma non in maniera così netta".

Tutto però rimane subordinato alla richiesta del Nizza. Che potrebbe avvicinarsi ai 40 milioni di euro: "La cifra è alta, perfino altissima, ma ci sono tempi e modi per raggiungerla. Poi, se il Liverpool, o un altro club di Premier, dovesse far saltare il banco, allora non ci sarebbe scampo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.