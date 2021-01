UFFICIALE / Inter-Juve, Conte punta sui suoi uomini di fiducia. Confermato Vidal

È una di quelle sere che vale la pena aspettare. Ci siamo, Inter-Juventus sta per cominciare. La sfida degli opposti si gioca a San Siro e Conte si affida ai suoi uomini per provare a battere i bianconeri e tenere a distanza in classifica Pirlo. Queste le formazioni ufficiali della sfida del Meazza:

INTER – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

JUVE – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.