Inter-Juventus, ennesimo duello di mercato: testa a testa per Emerson, servono 30 milioni

Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia sul mercato: sono diversi gli obiettivi in comune tra i due club, dai gioielli della Fiorentina, Chiesa e Castrovilli, passando per Tonali. Ma non è finita qui: nerazzurri e bianconeri sono entrambe sulle tracce di Emerson Palmieri, esterno italo-brasiliano del Chelsea valutato 30 milioni di euro.

MOSSA JUVENTUS – Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus avrebbe individuato nell’ex Roma il sostituto ideale di Alex Sandro, che potrebbe essere inserito nella trattativa con il Paris Saint-Germain per Mauro Icardi (altro discorso di mercato che si intreccia con l’Inter).

ANTICIPO INTER – I nerazzurri, come rivelato da Fcinter1908, si sono mossi in anticipo per il giocatore,