Inter-Juve, formazioni ufficiali: panchina per Lukaku, c’è Dzeko. Calhanoglu dal 1′

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia: Brozovic si siede in panchina

Confermate le indiscrezioni della vigilia: giocano Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu. Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, invece, partiranno dalla panchina. Sono queste le scelte definitive di Simone Inzaghi anti-Juventus: il tecnico piacentino va a caccia della finale, schierando il bosniaco in attacco assieme a Lautaro Martinez e il centrocampista turco in cabina di regia.

In mezzo al campo ritorna Mkhitaryan dopo aver saltato la trasferta di Empoli per motivi personali. Barella è confermato mezzala di sinistra, con Dimarco e Dumfries sulle fasce. In difesa, Acerbi al centro con Darmian e Bastoni braccetti a protezione della porta occupata da Onana. Ecco le formazioni ufficiali: