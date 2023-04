Inter-Juve, Inzaghi ha deciso: sarà Dzeko-Lautaro. Ma Lukaku è in grande spolvero

In difesa, davanti a Onana, giocheranno Darmian, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie laterali ci saranno Dumfries e Dimarco. In regia Calhanoglu sembra essere in vantaggio su Brozovic, assieme a Barella e a Mkhitaryian. In attacco sicuro del posto Lautaro; col Toro dovrebbe esserci Dzeko, in vantaggio su Lukaku. Romelu è in grande forma e anche ieri in allenamento era in grande spolvero.