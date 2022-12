Inter-Kessié, appuntamento a primavera: “Porte Pinetina aperte a queste condizioni”

Le condizioni per il colpo Franck Kessié in casa Inter e il nuovo appuntamento fissato per primavera: si entra nel vivo per l'ex Milan

Alessandro Cosattini

Le condizioni per il colpo Franck Kessié in casa Inter. Porte aperte ad Appiano Gentile per il centrocampista ivoriano ex Milan, lo svela oggi il Corriere dello Sport. “Appuntamento a primavera. Così si sono lasciati Atangana, agente di Kessie, e l’Inter. Al di là delle dovute smentite del diretto interessato, in questi giorni è emerso che, incassato il secco no del Milan, il procuratore ha finito per proporre anche al club nerazzurro il suo assistito, scontento per il ridotto utilizzo al Barcellona.

Inter-Kessié, le condizioni — Ebbene, la risposta è stata che le porte della Pinetina sono aperte per il centrocampista ivoriano, ma solo ad un paio di fondamentali condizioni: trasferimento esclusivamente in prestito e parte dell’ingaggio (6,5 milioni netti) pagato dal Barcellona (o rinuncia dello stesso Kessie)”, sottolinea il quotidiano.

Appuntamento a primavera — E poi si entra nei dettagli della situazione, con l’agente di Kessié che ha un ruolo molto importante nell’eventuale trattativa: “Tocca ad Atangana, infatti, muoversi in prima persona per ottenere che vengano soddisfatte. In buona sostanza, deve trovare gli argomenti giusti per smuovere le resistenze del Barca. Non è scontato, infatti, che il club blaugrana sia disposto a rinunciare al centrocampista dopo una sola stagione. Inoltre, gli strascichi post eliminazione dalla Champions non aiutano, tenuto conto della tensione che si è creata con l’Inter. Ad ogni modo, in viale Liberazione si sono messi in attesa. Atangana ha assicurato che entro primavera si ripresenterà con le risposte ottenute”, si legge.