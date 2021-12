Inter, caccia all’esterno sinistro: c’è l’offerta per Kostic. E dal Brasile…

La dirigenza nerazzurra cerca un elemento che possa raccogliere l'eredità di Perisic, al momento lontano dal rinnovo

Una delle priorità di mercato dell'Inter in vista della prossima estate è un esterno sinistro. Un discorso legato al futuro di Ivan Perisic, in scadenza di contratto e al momento molto distante dal rinnovo, ma che può essere affrontato in caso di permanenza a Milano del croato, con Dimarco definitivamente arretrato sulla linea dei difensori. Il nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra è quello di Filip Kostic, ma il serbo dell'Eintracht Francoforte non è l'unico profilo sotto osservazione. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter da tempo esplora le alternative sul mercato: Filip Kostic, serbo mancino dell'Eintracht, resta in prima fila per sgasare su quella fascia nella prossima stagione. Ha un contratto che scade nel 2023 e, a determinate condizione, per questo 29enne i nerazzurri sarebbero pronti a spingersi fino a 10 milioni con triennale da 2,5 più bonus. Manca ancora tempo, ma la rete è stata gettata".