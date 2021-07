Inter, torna di moda Kostic. Ipotesi scambio: all’Eintracht piace un nerazzurro

L'aggiornamento sul mercato nerazzurro e la possibile pista per la corsia mancina

L'Inter ragiona anche su un possibile nome per la fascia sinistra in questa sessione di mercato. Bisognerebbe ovviamente prima liberare una casella, ma la dirigenza nerazzurra rimane vigile su più fronti.

Tra i nomi in lista, come riporta Sport Mediaset, torna l'attenzione anche su Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, per il quale i nerazzurri potrebbero imbastire uno scambio e offrire in cambio il cartellino di Valentino Lazaro, che tanto piace al club tedesco. L'agente dell'austriaco ha già incontrato l'Inter qualche giorno fa e ha spiegato a Marotta e Ausilio che la volontà del ragazzo sarebbe quella di rimanere a Milano, ma sa bene che potrebbe non esserci spazio per il suo assistito alla corte di Simone Inzaghi.