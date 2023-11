Inter, la sosta non fa più paura: Inzaghi ha imparato a ripartire col piede giusto

"Non perdere il ritmo". E' ciò che vuole a tutti i costi Simone Inzaghi, consapevole che ripartire alla grande permetterebbe di consolidare il vantaggio acquisito fino a questa sosta. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "L’obiettivo dell’Inter, in fondo, è questo: ripartire vincendo. Proseguendo sulla falsa riga degli ultimi risultati, che per Inzaghi sono stati solamente successi".

In casa nerazzurra sanno come farlo. Ci sono già riusciti due volte in questa stagione: "C’è chi rientra prima e chi dopo, chi da vicino o chi con un volo transoceanico e con tanto di fuso orario. Eppure, come se niente fosse, l’Inter sa ritrovarsi subito. Ne sono una prova i due risultati di questa stagione dopo le soste: sei punti in due partite, in entrambi i casi con impegni tutt’altro che scontati. Prima il 5-1 rifilato al Milan nel derby, poi la vittoria per 3-0 nella delicata e complicata trasferta contro il Torino: un primo tempo di assestamento, poi l’accelerata definitiva nella ripresa".